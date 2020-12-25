В Старожиловском районе наряженную елочку установили в административном здании больницы. И.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Александр Татарников вместе с главой муниципального образования, генеральным директором АО «Старожиловский молочный комбинат» Иваном Шерняевым, помощником члена фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Станислава Подоля Натальей Ашурковой, исполнительным секретарем местного отделения партии Светланой Бучневой и Дедом Морозом поздравили сотрудников учреждения с наступающим Новым годом.«Мы поблагодарили медиков за самоотверженную работу с коронавирусными больными», – отметил Александр Татарников.Он добавил, что на следующей неделе для персонала Старожиловской районной больницы будет организован концерт – его подготовит коллектив Вороновского сельского Дома культуры. Детям, находящимся на стационарном лечении, вручат новогодние подарки.В Михайловском районе единороссы украсили лесную красавицу на территории ЦРБ. На елке разместили игрушки, изготовленные школьниками – участниками акции «Подари радость врачам». Основным элементом новогоднего декора стала открытка-шар от партии «Единая Россия» с хештегом «Елка для врачей».«Ребята с радостью присоединились к созданию праздничной атмосферы для медицинских работников. Вместе с педагогами из различных материалов они смастерили оригинальные новогодние украшения», – рассказал лидер михайловских единороссов, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.Он отметил, что к профессии врача люди всегда относились с большим уважением.«Доктора постоянно на передовой, на боевом посту. Важно говорить им спасибо за труд, за самопожертвование, за верность долгу», – добавил Евгений Сидоров.В Рязани при поддержке и участии депутатов регионального законодательного собрания и городской Думы украшены хвойные деревья на территории девяти учреждений здравоохранения.Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы, депутат по округу №10 Светлана Ворнакова помогла нарядить живые ели у больницы №11 и больницы имени Семашко. Кроме того, она подарила искусственную елку инфекционному отделению этого медицинского учреждения.Ель у больницы №11 вместе с городским депутатом украшал член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Андрей Глазунов.«Большую часть игрушек изготовили учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники детских садов микрорайона, а также воспитанники творческих объединений КДЦ «Октябрь» и школы искусств №7, – рассказала Светлана Ворнакова. – Эти игрушки, сделанные руками детей, имеют особое очарование».Также елочку украсили открытки-шары «#Елкадляврачей».В акции «Елка для врачей» также приняли участие депутаты-единороссы Рязанской городской Думы Александр Бурцев, Сергей Дейнего, Сергей Еремин, Галина Трушина, Елена Акимкина, Александр Лемдянов, Олег Смирнов, Сергей Фомин, Роман Худяков.Активисты регионального исполнительного комитета партии, местного политсовета города Рязани украсили многометровую ель, расположенную у входа в детскую областную клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой, а также хвойные деревья на территории перинатального центра, больниц №4, №10, БСМП и ОКБ.Напомним, с инициативой проведения акции «Елка для врачей» выступил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов. Помимо этого, каждое украшенное новогоднее дерево на территории учреждений здравоохранения стало участником конкурса среди местных отделений «Единой России» на лучшую новогоднюю елку для медучреждений. Итоги будут подведены после новогодних праздников.На правах рекламы.