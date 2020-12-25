Конечным остановочным пунктом муниципального маршрута №99М2 «ТЦ «Зельгрос» – пос. Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)» станет «Железнодорожная станция Лесок». Протяженность маршрута будет составлять 24,3 км.Двигаться автобусы среднего класса будут по Тепличной улице - улице Ушинского - 1-ой Механизаторов в прямом и обратном направлении. В перечень промежуточных остановочных пунктов будут включены «Магазин», расположенный на 1-ой улице Механизаторов и «Ж/д станция Лесок».Есть и еще изменения. С 23 часов 25 декабря до 7 часов следующего дня, и в таком же временном интервале 26-27 декабря будет перекрыт железнодорожный переезд между улицами Чкалова и Военных Автомобилистов. В связи с чем изменятся маршруты движения общественного транспорта.