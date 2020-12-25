25 декабря с 23 часов до 7 часов 26 декабря и с 23 часов до 7 часов 27 декабря будет перекрыт железнодорожный переезд между улицами Чкалова и Военных Автомобилистов. В связи с чем, по сообщению сайта администрации Рязани, изменятся маршруты общественного транспорта.Так, рейсы автобуса №20, отправлением от конечной остановки «Поселок Мехзавода» (бывш. Торфмаш) в 26 декабря в 05:30, 05:50, 06:44 и 27 декабря в 05:30, 06:17 будут следовать по улице Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту.Рейсы автобуса №20 26 декабря в 06:10, 06:30 и 27 декабря в 06:39 будут следовать от остановки «Октябрьский городок» и далее по своему маршруту.До открытия переезда:Маршрутки №62 при движении в сторону Дашков следуют до остановки «Октябрьский городок», далее в обратном направлении.Маршрутки №77 на участке пути между остановками «Автомобильный институт» и «улица Вокзальная» следуют по улице Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту.Будьте внимательны, и учитывайте данные изменения при планировании поездок.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!