Сразу несколько обитателей центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста» стали главными героями фильма «Белый и дальневосточный аисты». Это уже 53-й короткометражный фильм из серии «Птицы России», созданный на основе документальных съемок. На этот раз его авторами выступили трое специалистов. «Рязанский дом белого аиста» представили орнитолог Антон Барановский и консультант Виталий Тягунин. Третьим участником, предоставившим материалы по дальневосточному аисту, стал Антон Сасин, орнитолог, преподаватель ДальГАУ. Изучением этого вида он занимается уже 12 лет, проходил стажировки в Хинганском заповеднике, а в 2009-2010 годах участвовал в учетах дальневосточного аиста.В России обитает три вида этих удивительных птиц: белый, дальневосточный и черный. О последнем люди мало что знают, потому что селится эта птица в глухих заболоченных лесах и на глаза человеку попадается редко.Документальный фильм посвящен сходству и различиям белого и дальневосточного видов аиста, которые, кстати, до недавнего времени объединялись учеными в один. И только в конце 20 века их было решено разделить.- Когда-то дальневосточный белый аист считался подвидом белого европейского. В конце 90-х годов прошлого века его стали считать отдельным видом, потому что между собой эти виды разделены огромным расстоянием, - пояснил «Комсомолке» Виталий Тягунин.- Поэтому когда Антон Барановский предложил снять фильм, рассказывающий об этих птицах, я и Антон Сасин поддержали эту идею.В фильм вошло довольного много материала, отснятого в теплое время года на территории Рязанского дома белого аиста. Например, в кадре можно увидеть счастливое семейство Русланы и Гоши, которые весной прибыли к нам из псковского «Дома белого аиста» и обзавелись потомством – птенцами Пашей и Фунтиком.Напомним, все новости из жизни центра реинтродукции вы можете читать в сообществе во ВКонтакте https://vk.com/rznaist.