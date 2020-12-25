Каждый год в конце декабря по всей России проходит акция «Полицейский Дед Мороз», в которой участвуют и сотрудники рязанской транспортной полиции.В этом году полицейские помогали Дедушке Морозу и Снегурочке поздравить рязанцев и транзитных пассажиров с наступающим Новым годом.К полицейским присоединились работники железной дороги и ученики школы №13. Правда, ребята, в отличие от предыдущих лет, не участвовали в этом лично, ведь эпидемиологические ограничения никто не отменял. Но они изготовили своими руками красочные открытки, которые и вручал «Полицейский Дед Мороз».- В Новый год все ждут чуда. Наша задача помочь Дедушке Морозу и Снегурочке в его осуществлении, - сказали транспортные полицейские.Открытые, добродушные улыбки взрослых, веселый смех детей всегда повышают праздничное настроение, объединяют людей и укрепляют веру в волшебство.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!