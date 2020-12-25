25 декабря в Рязанской области выявлено 140 новых случаев заболевания COVID-19. Это абсолютный рекорд суточного прироста за все время пандемии. Таким образом, с начала года коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 319 рязанцев.Поправились за сутки 135 человек. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 15 819 человек.Статистика летальных случаев за сутки пополнилась двумя новыми фамилиями. COVID-19 стал причиной смерти 52-летнего мужчины и 56-летней женщины. Скончались они в декабре. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в регионе достигло 141 человека.