Один из четырех погибших в смертельной аварии на территории Рязанской области является гражданином Греции. Об этом сообщает ИА \\"Волгоград онлайн\\" и приводит список тех, для кого свалившийся в кювет автобус стал могилой:- Обручникова Дарья Вячеславовна, 20 лет. Жительница Волжского.- Каприанидис Тодорос Александрович, 52 года. Гражданин Греции.- Садуллаев Шерзод Атаназарович, 34 года. Житель Волгограда.- Востров Максим Григорьевич, 32 года. Житель Волжского.ЧИТАТЬ ТАКЖЕРязанская прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП с рейсовым автобусомСотрудники ведомства работают на месте аварии, координируя действия правоохранительных органов (подробнее)