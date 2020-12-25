Еще 22 декабря конкурсная комиссия подвела итоги рассмотрения заявок на конкурс за право стать инвестором по созданию платной парковки закрытого типа возле вокзала Рязань-I. Заявка была подана только одна, и она была признана соответствующей требованиям конкурсной документации.С единственным участником, а это ООО \\"Контроль\\", горадминистрации предложено заключить инвестиционное соглашение - сообщают \\"Рязанские ведомости\\".Заметим, что в 2023 году Рязанской области выделят почти 6,7 млрд рублей на строительство моста через Оку и 120 млн. рублей на развитие автоматизированной системы управления дорожным движением в Рязани.