Прокуратура Рязанской области проводит проверку обстоятельств приведших к ДТП сучастием рейсового автобуса «Москва - Волгоград».По предварительной информации, ночью 25 декабря на 247 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области водитель автобуса не справился суправлением, транспорт съехал в кювет и опрокинулся.- На месте происшествия работает Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачева. Она координирует действий правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий, - сообщила старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина.По данным прокуратуры, в результате аварии погибли четыре человека, 13 пострадавших, включая одного ребенка, доставлены в больницы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!