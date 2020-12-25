В ДТП с автобусом Москва-Волгоград в Рязанской области погибли четыре человека. Официальную информацию предоставило правительство региона.По этим же данным, 11 пострадавших, в том числе пятерых детей, доставили в Скопинский межрайонный медцентр. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.Также уточняются обстоятельства ДТП. Автобус перевернулся около 3:00 на 247 километре трассы Р22 «Каспий». В нем находились 24 пассажира и 2 водителя.На месте работают экстренные службы.Известные на сию секунду подробности автокатастрофы собраны нами в одном материале.