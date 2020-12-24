В Рязанской области разыскивается 34-летний Сергей Комаров, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».По информации волонтеров, местонахождение жителя города Касимов неизвестно с 23 декабря.Приметы: рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.Был одет: джинсовая куртка с белым меховым воротником, черные брюки, черные кроссовки, темно-синяя шапка.КУДА ЗВОНИТЬ?Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Комарова, просьба позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!