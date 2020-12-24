Рекламный стенд с изображением актера Георгия Буркова со слоганом «Да я за ГАРАЖ здесь Родину продал!», признали неэтичной, сообщает пресс-служба рязанского УФАС.Конструкция от строительной компании «Белый город» была размещена на улице Старое Село.— Обычно для создания подобной рекламы заключаются соглашения с известными личностями, оговариваются условия сотрудничества, гонорар за участие в рекламе и прочее, — заметил в ноябре рязанец Андрей Хаджиев и задался вопросом, законны ли действия застройщика (читать подробнее).Отметим, что Экспертный совет, на котором обсуждали данную рекламу, является консультативно-совещательным органом при УФАС, а его решения имеют рекомендательный характер.СПРАВКА «КП»Георгий Бурков - советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист. Заслуженный артист РСФСР. Родился 31 мая 1933 года в Перми, умер 19 июля 1990 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. Играл главные роли в таких фильмах как «Они сражались за Родину», «Двое и одна», «О бедном гусаре замолвите слово», «Профессия — следователь» и других. Озвучивал пса в мультфильме «Жил-был пес».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!