Второй год подряд в Рязани в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» проходит одноименный фестиваль.Участники фестиваля получат не только заряд положительных эмоций, соревнуясь в эстафетах и отдельных конкурсах, но и максимально подробную информацию о тех видах спорта, которые развиваются на территории Рязани и Рязанской области: как, где и чем можно заниматься. Кроме того, гостей ждут призы и подарки.Напомним, что в прошлом году фестиваль проходил на базе Академии тенниса, так учреждение стало победителем конкурса на получение гранта для реализации мероприятий по развитию массового спорта.Мероприятие организовано при поддержке министерства спорта РФ, министерства физической культуры и спорта Рязанской области, студенческой волейбольной ассоциации, Академии тенниса им. Озерова.