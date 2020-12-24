Во время празднования Нового года в Рязани на улицах города можно собираться в группы, не превышающие 50 человек, сообщает облправительство со ссылкой на Роспотребнадзор. Все граждане обязаны соблюдать все противоэпидемические меры, а люди старше 65 лет по-прежнему должны сохранять режим самоизоляции.Кроме того, в школах и детских разрешены новогодние утренники, но с условием, что классы и группы будут собираться отдельно. Родителям же рекомендовано отказаться от посещения «елок».Чиновники так же сообщили, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, ситуация в Рязанской области остается стабильной и контролируемой.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!