Из дома Барковых в Касимове украли старинные ворота. Об этом сообщил местный блогер Дмитрий Детинов.«Написал заявление в полицию, по факту кражи ворот. Сотрудники приехали оперативно, все что знал рассказал», - написал касимовец.Позже в группе «Рязань, которую мы потеряли» прокомментировали данный инцидент:— Где обещанная месяц назад консервация? Где охранная сигнализация? Почему на разные никому не нужные «народные инициативы» выделяются деньги, а ОКНы находятся по всей стране без банальной сигнализации? Пусть даже в таком состоянии, до которого их довели, все равно должна быть охрана. За месяц нельзя было провести два провода и сделать охранный периметр подвала? — написали активисты.Напомним, дом Барковых – памятник федерального значения XIX века – сгорел 19 ноября 2020 года. Когда-то в здании располагалась терапевтическая больница, после закрытия последней оно пустовало (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!