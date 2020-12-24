В четверг, 24 декабря, примерно в 10.05 в Рязани на улице Ленинского Комсомола произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль Kia Rio одного из популярных такси-сервисов под управлением 50-летнего рязанца врезался в грузовую «Газель». Второй машиной управлял 38-летний житель Московской области.Автомобили получили незначительные повреждения, но водитель Kia Rio скончался на месте ДТП. Причину его смерти теперь установит судмедэкспертиза. Обстоятельства происшествия уточняются.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Рязани на пешеходном переходе автомобиль наехал на детские санкиРебенка, находившегося в санях, госпитализировали (подробности).