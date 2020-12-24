В уходящем 2020-м году партия реализовала много инициатив, в том числе законодательных. Авторами многих из них стали активисты волонтерских центров и региональных отделений «Единой России», отметил в ходе брифинга по итогам работы фракции в Госдуме секретарь Генсовета Андрей Турчак. Он добавил, что часть идей были озвучены во время социального онлайн-форума «Единой России», который прошел 14 декабря с участием Владимира Путина.Андрей Турчак напомнил, что партия совместно с правительством с самого начала пандемии оперативно разрабатывала законопроекты, которые во многом защитили людей от ее последствий. Одной из главных задач стала материальная поддержка граждан: в два раза увеличили пособия по уходу за ребенком до полутора лет, упростился порядок оформления социальных выплат, появилась возможность получать их в беззаявительном порядке, выплаты медикам, работающим в «красной зон»е, освободили от НДФЛ, люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, получили право на кредитные каникулы.Были законодательно ограничены предельно допустимые розничные цены на препараты и медицинские изделия. Кроме того, стало возможно покупать их онлайн.Большое внимание было уделено вопросу защиты трудовых прав граждан – по инициативе «Единой России» приняты изменения в Трудовой кодекс, защитившие права работников «на удаленке». С 1 января 2021 года они вступят в силу. В ближайшее время партия завершит подготовку законопроекта о занятости.В осеннюю сессию Госдума приняла еще ряд законопроектов «Единой России», направленных на социальную поддержку граждан: продлено автоматическое начисление выплат на детей до трех лет до 1 марта 2021 года, люди с инвалидностью могут получать средства реабилитации по месту пребывания.Особенно важной в условиях пандемии стала работа над бюджетом.«Единая Россия» включилась в нее совместно с правительством. Документ получился социально ориентированным. Партии удалось отстоять финансирование приоритетных направлений. В бюджете заложено исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, в нем предусмотрены средства на реализацию нацпроектов, инициированных президентом», – отметил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов, также принявший участие в брифинге.Член Генсовета «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, говоря о законотворческой повестке осенней сессии, в числе основных отметил закон об областном бюджете на ближайшую трехлетку.«Работа над ним велась совместно с региональным правительством и общественностью, – прокомментировал Аркадий Фомин. – Акцент в бюджете сделан на реализации национальных проектов, инициированных президентом страны. На ближайшие три года на эти цели заложено 39,5 млрд рублей. Только в 2021 году по 11 направлениям выделяется порядка 14,5 млрд рублей. Предусмотрено софинансирование строительства школ и детских садов, онкодиспансера в Рязани и сельских ФАПов, объектов культуры, физкультуры и спорта».Председатель заксобрания также подчеркнул, что главный финансовый документ региона имеет социальную направленность. В нем в полном объеме заложены средства на исполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Предусмотрены расходы по сохранению уровней заработных плат с учетом реализации указов президента РФ, содержанию сети бюджетных учреждений, индексации мер социальной поддержки. В приоритете направления, оказывающие влияние на социальное самочувствие: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство, качество и безопасность дорог.«Вносились также изменения и в бюджет текущего года, – напомнил Аркадий Фомин. – Дополнительное финансирование направлено на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь больным covid-19, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Добавлены средства и на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, дополнительную социальную поддержку населения, модернизацию инфраструктуры общего образования, комплексное развитие сельских территорий».В числе социально значимых названы решения, помогающие в реализации проектов, инициированных жителями, а также продлевающие срок действия закона о предоставлении жилых помещений жителям поселка Желтухинский Скопинского района.Напомним, группа депутатов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте разработала законопроект «О предоставлении жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан», направленный на решение жилищного вопроса жителей бывшего закрытого военного городка.В предстоящую весеннюю сессию депутаты Рязанской областной Думы особое внимание планируют уделить бюджетно-налоговой сфере, инвестиционной и промышленной политике, мерам поддержки граждан в условиях пандемии.На правах рекламы.