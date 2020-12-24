Администрация Рязани рассказала подробности коммунальной аварии на улице Бирюзова.«Сообщение поступило 23 декабря в 22:30. Перекрыть задвижки сразу не получилось – одну из них заклинило. Ночью ее все же побороли. Дорожное покрытие за ночь обрабатывали несколько раз. На месте дежурили два экипажа ДПС ГИБДД», - говорится в сообщении.Напомним, в районе домов №№29, 30 по улице Бирюзова произошла очередная коммунальная авария – прорвало водопровод. В результате происшествия Северная окружная дорога встала из-за потопа (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!