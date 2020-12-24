В четверг утром (8.10), 24 декабря, на улице Тимуровцев (микрорайон Песочня) в Рязани автомобиль Renault Logan, которым управлял 47-летний рязанец, наехал на детские санки, в которых находилась трехлетняя девочка. Сани перевернулись, и ребенок выпал на дорогу, получив при этом травмы.В пресс-службе УГИБДД по Рязанской области, сообщили, что по предварительной информации ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.ЧИТАТЬ ТАКЖЕМассовое ДТП на Солотчинском шоссе прокомментировали в ГИБДДВ аварии поучаствовали два грузовых и один легковой автомобиль. Образовалась огромная пробка (подробности).