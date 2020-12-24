В четверг, 24 декабря, в статистику летальных исходов от COVID-19 в Рязанской области вновь добавили сразу пять фамилий. Это повторение максимального показателя суточной смертности для нашего региона, который был достигнут днем ранее.В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в печальный список включили фамилии 49-летнего и 60-летнего мужчин. Первый скончался в ноябре, второй – в декабре. 63-летней женщины (умерла в ноябре), 74-летней женщины (декабрь) и 78-летнего мужчины (октябрь).Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти этих людей стал именно коронавирус.Всего по состоянию на 24 декабря COVID-19 унес жизни 139 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕОчередной рекорд по коронавирусу в Рязани: за сутки заразились 138 человекПоследние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 24 декабря (подробности).