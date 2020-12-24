В Шиловском районе задержали двух браконьеров с разделанной тушей косули, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.Как выяснилось, в Шелуховском государственном заказнике, где орудовали браконьеры, установлены фотоловушки, которые в режиме реального времени транслируют фотоснимки на компьютер охотнадзора. Как раз под объективы лесных камер и попал момент незаконного отстрела животного.Вскоре полицейские с егерями перекрыли все пути-выходы из заказника и задержали браконьеров. Ими оказались жители поселка Лесной 62 и 63 лет.Тушу косули и ружья полицейские изъяли, а потом выяснили, что разрешение на оружие у мужчин не было.Возбуждено уголовное дело.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!