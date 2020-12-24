23 декабря областные парламентарии передали более 40 подарков для воспитанников семи школ-интернатов: Лесно-Конобеевской, Шацкой, Костинской, Касимовской, Михайловской, Скопинской и Мосоловской.«Новый год – это время чудес, волшебства и, конечно же, подарков! В канун этого замечательного семейного праздника мы вместе с депутатами выступили в роли Деда Мороза и приобрели подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок поверили в чудо», – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.Руководитель партийной фракции Татьяна Панфилова рассказала, что вместе с коллегами участвует в региональной благотворительной акции каждый год.«Нам было приятно порадовать детей и исполнить чье-то пожелание. Очень хочется, чтобы все юные рязанцы почувствовали прекрасный праздник Новый год», – поделилась она.В Рязанской области продолжаются новогодние благотворительные акции. «Подари детям праздник» проводится министерством образования и молодежной политики при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» с 2009 года. В крупнейших торговых центрах Рязани установлены елки, на которых помимо новогодних украшений размещены письма-пожелания детей из школ-интернатов региона. В акции принимают участие волонтеры 7 рязанских вузов и проекта взаимопомощи «#МыВместе». Все желающие могут поддержать акцию и передать подарки волонтерам-добровольцам.В этом году традиционная региональная акция присоединилась к федеральному проекту «Елка желаний». Он продлится до 28 февраля.На правах рекламы.