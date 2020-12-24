В четверг, 24 декабря, автолюбители выложили в социальной сети «ВКонтакте» видео залитой водой Северной окружной дороги. При этом термометры показывали на улице отрицательную температуру воздуха.Из-за ЧП образовался внушительный автомобильный затор. Затруднения в первую очередь коснулись водителей, направлявшихся в микрорайон Канищево. По словам пресс-службы администрации Рязани, причиной ЧП стал прорыв водопровода на улице Бирюзова.После локализации порыва участок автодороги планируется обработать противогололедным составом.ЧИТАТЬ ТАКЖЕНа улице Бирюзова прорвало водопровод – залило дорогуПроезжую часть обработают противогололедным составом только после локализации порыва (подробности).