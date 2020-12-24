23 декабря в Комсомольском парке при помощи специальной техники установили искусственную елку высотой 5 метров, сообщает пресс-служба администрации Рязани в Комсомольском парке.Ель украсили сияющей гирляндой и новогодними шарами, на верхушке появилась звезда.Напомним, всего на городских площадках в этом году установили 31 новогодняя ель. Самая большая – на площади Ленина. Ее высота 22 метра.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!