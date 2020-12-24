На Солотчинском шоссе под Рязанью произошло массовое ДТП. Столкнулись КАМАЗ с полуприцепом, грузовая «Газель» и легковой Mercedes Benz.Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате дорожной аварии никто не пострадал. А вот автомобилям досталось очень серьезно.Из-за случившегося на выезде из города образовалась огромная пробка, которая растянулась от места ДТП до пересечения улицы Есенина с улицей Грибоедова.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!