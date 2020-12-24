22 декабря скончался учитель химии касимовской школы №2 Алексей Николаевич Сыров, сообщает администрация учебного заведения.«Алексей Николаевич был энергичным, высококвалифицированным, талантливым, творчески работающим преподавателем, знал и любил свой предмет. Он заслуженно пользовался большим уважением и любовью как в педагогическом коллективе, так и среди родителей и учеников школы», - говорится в некрологе.Администрация школы, коллеги, а также родители и ученики выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Алексея Николаевича.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!