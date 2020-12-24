Утром 24 декабря в районе домов №№29, 30 по улице Бирюзова произошла очередная коммунальная авария – прорвало водопровод, сообщает пресс-служба администрации Рязани.В результате происшествия часть дороги оказалась под водой. После локализации порыва участок автодороги обработают противогололедным составом.В управлении энергетики и ЖКХ отметили, что воду в квартирах рязанцев отключать не планируют.В настоящее время на месте организованы аварийно-восстановительные работы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!