В очередном туре ВХЛ \\"горожане\\" из Рязани уступили ангарскому \\"Ермаку\\" в овертайме. При этом подопечные Сергея Решетникова уже к седьмой минуте проигрывали 0:2.Но Максим Кориневский и Захар Чернов свели на \\"нет\\" усилия оформившего дубль Ильи Берестенникова - 2:2. Во втором периоде хозяева сменили голкипера и все - как отрезало. Зрители больше голов в основное время не увидели.А на сорок второй секунде дополнительного времени Берестенников стал злым гением для \\"горожан\\". 3:2, и гости довольствуются в Ангарске лишь одним очком.В этот же вечер рязанские \\"десантники\\" в серии буллитов выиграли в Воронеже.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!