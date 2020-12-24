Очередной матч в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги рязанские \\"десантники\\" проводили против клуба, названного в честь легендарного хоккеиста - \\"Бобров\\". Воронежцы первый сезон играют в НМХЛ, и в заключительном матче уходящего года уступили в серии буллитов гостям.Одна деталь, характеризующая противостояние команд: голкиперы отразили одинаковое количество бросков в створ своих ворот - по 36.Об гола зрители увидели во втором периоде. Александр Лапин 1:0, Максим Назаров - 1:1. В серии послематчевых штрафных бросков Назаров оформил дубль, а победную точку поставил Данил Глухих.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!