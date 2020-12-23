Оперативная рабочая группа сообщает, что по состоянию на вечер 23 декабря в лечебных учреждениях находится 601 пациент с диагнозом \\"коронавирусная инфекция\\", в их числе шестеро детей.Состояние 82 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 447 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 72 рязанца. Из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Выявленные 23 декабря 135 случаев заболевания распределились по 35 населенным пунктам. В Рязани положительными оказались еще 66 тестов на COVID-19. По восемь заболевших обнаружили в Ряжске и Рыбном, а в Скопине, Касимове и Новомичуринске – по шесть.