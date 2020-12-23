24 декабря будет отключена подача холодной воды по двадцати адресам областного центра. С 9.00 до 17.00 на улице Забайкальской, д. 4, 9, 10.Полдня, с 09.00 до 14.00 на Подгорной улице (дома 3, 5, 4, 15, 15б) и на улице Вознесенской в домах 9 и 10 также не будет воды. В это же время в доме 3 на улице Свободы, в доме 36б на улице Есенина люди будут лишены элементарных удобств. На улице Фурманова в домах 54б, 58, 64, 66, 68, 11, 13 холодное водоснабжение тоже прекратится, это же произойдет и в доме 4 на улице Щедрина.