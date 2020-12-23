Вопрос об оплате труда врачей в ходе совместного расширенного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поднял руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.«В связи с пандемией в праздничные дни будет задействовано больше медиков, чем это традиционно бывает в этот период, особенно в ковидных госпиталях. А поскольку оплата труда в выходные и праздничные дни предусмотрена в двойном объеме, нужно проследить за тем, чтобы все выплаты медперсоналу были произведены в полном объеме», – сказал Сергей Неверов.Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия».«В Трудовом кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, – сказал Владимир Путин. – Думаю, это обосновано с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости».По словам президента, риски борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются, поскольку вакцинация медработников только началась. Глава государства призвал кабинет министров как можно скорее принять решение об удваивании социальных выплат.На правах рекламы.