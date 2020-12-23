В ночь на 26 декабря в районе железнодорожного переезда по улице Военных Автомобилистов закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина перекрытия — ремонт на железнодорожном переезде 201 км с 25 декабря 23:00 до 26 декабря 07:00.Власти Рязани просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательными на дорогах.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!