Оперштаб обновил данные о распространении коронавируса в Рязанской области. Выявленные 23 декабря 135 случаев заболевания распределились по 35 населенным пунктам.В Рязани положительными оказались еще 66 тестов на COVID-19. По восемь заболевших обнаружили в Ряжске и Рыбном, а в Скопине, Касимове и Новомичуринске – по 6.С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 22 декабря:- Рязань - 9067 случаев с начала пандемии (+66);- Рязанский район - 677 (+8) (Поляны – 88 (+2), Алеканово – 22 (+1), Листвянка – 19 (+1), Тюшево – 17 (+1), Александрово – 7 (+1), Кораблино – 5 (+1), Казарь – 4 (+1));- Скопин – 553 (+6);- Касимов – 464 (+6);- Ряжск – 411 (+8);- Рыбное – 369 (+8);- Касимовский район – 304 (+3) (Лашма – 16 (+1), Селизово – 5 (+1), Алешино – 3 (+1));- Скопинский район – 263 (+3) (Вослебово – 35 (+1), Чулково – 11 (+1), Березняги – 4 (+1));- Рыбновский район – 240 (+4) (Баграмово – 27 (+2), Глебково – 8 (+1), Дивово – 2 (+1));- Новомичуринск – 239 (+6);- Михайловский район – 214 (+1) (Классон – 8 (+1));- Спасский район – 214 (+1) (Троица – 12 (+1));- Александро-Невский район - 152 (+1) (Каширин – 19 (+1));- Александро-Невский – 144 (+4);- Кораблино – 128 (+3);- Сапожок – 118 (+1);- Захаровский район – 115 (+1) (Плахино – 8 (+1));- Старожилово – 100 (+1);- Сараи – 97 (+1);- Шацк – 90 (+1);- Милославский район – 82 (+1) (Богородицкое – 3 (+1));- Пронск – 75 (+1),- Ухолово – 66 (+1).