«С апреля сотрудники стационарных социальных учреждений для пожилых рязанцев работают в чрезвычайных условиях. Людям пришлось полностью изменить образ жизни, лишиться возможности лично каждый день общаться с близкими, детьми. Их труд вызывает огромное уважение и благодарность», — отметил Герой России, депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России», первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов. Благодаря помощи парламентария сотрудники Рязанского геронтологического центра имени Петра Мальшина получили сладкие подарки для своих детей.Напомним, в начале декабря в рамках декады приема граждан Андрей Красов общался с директором центра Артемом Крупновым. В частности, поинтересовался условиями труда сотрудников в период пандемии.Артем Крупнов рассказал, что все финансовые и организационные вопросы решены. Однако людям морально тяжело работать в режиме 14-дневных смен. Позже стало известно о распоряжении губернатора Рязанской области – такой режим работы стационарных социальных учреждений был продлен до 18 января 2021 года.«Обсудил с министром труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерием Емецом возможность оказания поддержки сотрудникам центра. Было принято решение приобрести сладкие подарки для детей персонала в возрасте до 14 лет», – сообщил Андрей Красов.На правах рекламы.