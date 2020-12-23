Врачей и медсестер «красной зоны» рязанской ОКБ накормили блюдами региональной кухни. Участники лаборатории регкухни привезли медикам рязанский калинник, щуку, грибы, кашу и ажурные блинчики.— Все это буйство и разнообразие вкусов отправилось в ковид-госпитали Рязани. Так повара и рестораторы решили поддержать тех, кто спасает регион от коронавируса, — бывший главврач ОКБ, а ныне депутат Дмитрий Хубезов.По его словам, в больнице такой подарок восприняли с воодушевлением: горячее питание вызвало приятные эмоции и добавило сил для продолжения борьбы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!