В четверг, 24 декабря, в Рязани и области прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, порывами до десяти метров в секунду.Температура воздуха по области ночью -12...-7°С, местами до -15°С, а днем -8...-3°С.Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанского региона продолжают оставаться в норме.«Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая», - уверены в ведомстве.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!