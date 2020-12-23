Полиция оперативно нашла девушку, которая обнаженной разгуливала по улицам Рязани, и установили ее личность.— Как-только появилась информация в соцсетях, что полностью раздетая девушка идет по улице, то полицейские направили туда наряд. Ее остановили, одели - и направили в отдел, где установили ее личность, — сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Рязанской области.Кроме того, полицейским показалось, что девушке может понадобиться медицинская помощь, она просто могла получить переохлаждение, поэтому вызвали «скорую». После осмотра, медики ее госпитализировали в одно из медучреждений Рязани.Отметим, что полицейские одевали девушку не в свои полицейские бушлаты, а в пальто и другие теплые вещи, которые заранее захватили с собой.Напомним, 21 декабря в интернете появился короткий видеоролик, на котором обнаженная девушка разгуливает по Рязани. На записи, сделанной из проезжающего мимо автомобиля, видно, как героиня сюжета проходит мимо супермаркета на углу улиц Татарской и Пушкина (читать подробнее). Позже полиция инициировала проверку, так как девушка явно нарушала общественный порядок.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!