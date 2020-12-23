В городе Михайлов Рязанской области сфотографировали свинью, важно выглядывающую из заднего окна «Москвича-2141». Снимок опубликовали в местном паблике «Подслушано в Михайлове».«Михайлов, 22 декабря. Что это было?» – смеется автор сообщения.В комментариях люди с юмором отнеслись к такой постановке вопроса, и предположили, что хряк едет на свидание. Другие же считают, что в Михайлове таким образом решили устроить акцию протеста, правда, не пояснили против чего.— Е-мое, че докопались?! Человек с похмелья. С кем не бывает? Он же не за рулем, — резюмировал один из подписчиков. Но позже более знающие люди подсказали, что для Михайлова свинья в машине – это давно уже не диво.— Такой пассажир у нас часто катается. Кстати, его кличка Ганс, — заметила местная жительница.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!