В среду, 23 декабря, в статистику летальных исходов от COVID-19 в Рязанской области добавили еще сразу пять фамилий. Это максимальный показатель суточной смертности для нашего региона с начала пандемии.В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в печальный список включили фамилии двух 83-летних женщин, женщин в возрасте 60-ти и 69-ти лет, а также 54-летнего мужчины. Все они скончались в ноябре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти этих людей стал именно коронавирус.Всего по состоянию на 23 декабря COVID-19 унес жизни 134 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСтрашный рекорд: в Рязанской области за сутки от коронавируса умерли пять человекС начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались уже 134 человека – последние новости по коронавирусу в Рязани на 23 декабря (подробности).