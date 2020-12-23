В Рязанской области обновился суточный рекорд по количеству умерших непосредственно от коронавируса. Так к утру 23 декабря стало известно, что скончались сразу пять человек. Ранее число умерших за сутки не превышало трех человек.Таким образом, всего с начала пандемии от коронавируса в Рязани и области умерли уже 134 человека.Отметим, что все пациенты, которые вошли в трагический список, умерли еще месяц назад. Именно столько времени нужно чиновникам и специалистам, чтобы подтвердить – человек умер именно от коронавируса. Люди с сопутствующими заболеваниями, но с положительным тестом на COVID-19, в этой статистике не учитываются.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!