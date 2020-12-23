В Рязани появились мошенники, которые хотят заработать на резиденции Деда Мороза, сообщает пресс-служба городской администрации.Напомним, уже 25 декабря стартует работа резиденции, поэтому-то и активизировались мошенники с предложением записать желающих за 250 рублей.Однако администрация Лесопарка напоминает, что ни в коем случае нельзя записываться у сторонних людей.«Напишите, пожалуйста, в личные сообщения группы Лесопарк62. Запись только через личные сообщения и бесплатно».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!