Рязанская областная Дума отметила добросовестный труд работников Ново-Рязанской ТЭЦ.В частности, Почетную грамоту законодательного органа получил слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования участка по ремонту арматуры и вращающихся механизмов цеха ремонта тепломеханического оборудования Ново-Рязанской ТЭЦ Петровский Игорь Юрьевич. Как указано в документе, «за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие теплоэнергетической отрасли Рязанской области».Кроме того, депутаты отметили и заслуги начальника финансово-экономической службы Булгаковой Ирины Александровны, наградив ее Почетной грамотой за «многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие теплоэнергетической отрасли Рязанской области и в связи с празднованием Дня энергетика».Напомним, ранее директор Ново-Рязанской ТЭЦ дал интервью Андрею Караулову о конфликте с городской администрацией и тарифах. Андрей Богданов рассказал известному блогеру и журналисту о давлении со стороны чиновников на станцию и природе грабительских тарифов РМПТС (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!