Рязанец Андрей Волков завоевал "бронзу" на Кубке мира в Москве

Андрей Волков (крайний справа) завоевал бронзовую медаль. Фото: сайт Всероссийской федерации самбо.

В Москве прошел 41-й Кубок мира "Мемориал А.А. Харлампиева" по самбо среди мужчин и женщин и боевому самбо, в котором приняли участие 130 спортсменов из 14 стран мира, в том числе и два рязанских самбиста.

Воспитанник рязанской СШОР «Юпитер», мастер спорта международного класса Андрей Волков завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третьем место за 2 минуты 12 секунд рязанский самбист провел четыре приема, принесших ему 9 баллов и досрочную победу 9:0.

Практически одновременно с этим событием рязанка Юлия Смотрова стала третьей на чемпионате страны по рукопашному бою

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