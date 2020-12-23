Рязань вошла в ТОП-10 по высотной застройке

Невооруженным взглядом видно, что высотки в Рязани растут как грибы. Фото: архив "КП"-Рязань".

Лидер по высотной застройке, как ни странно, не Москва, всех опередили Приморский край и Свердловская область. Там медианная высота новостроек (то есть половина домов ниже, а другая половина выше этой цифры) - 24 этажа. В десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами. Об исследованиях рассказывает "Российская газета".

- Понятно, что застройщики стараются «выжать» максимум из участка земли, а чем выше новостройка, тем выгоднее строительство. В густонаселенных регионах и больших городах земли мало, поэтому дома и тянутся вверх, — уверен руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Тем не менее, оптимальным вариантом первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов считает квартиры с третьего по седьмой этаж.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские пельмени попали в ТОП-10 журнала Forbs

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!