Рязанка Юлия Смотрова стала третьей на чемпионате страны по рукопашному бою

Юлия Смотрова. Фото: сайт СШОР "Юпитер".
Воспитанница СШОР "Юпитер" (Рязань) Юлия Смотрова завоевала бронзовую медаль на домашнем чемпионате России по рукопашному бою, который завершился в "Академии единоборств".
За выход в финал Смотровой противостояла на сей день самая титулованная соперница из Перми (трехкратная чемпионка мира), заслуженный мастер спорта Вероника Футина. Поэтому рязанка остановилась в шаге от абсолютного успеха.
Тем не менее, "бронза" позволит Смотровой при оптимальном раскладе выступить на Кубке мира, который пройдет в октябре в Москве.
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