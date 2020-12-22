В ночь на 23 декабря в Рязани перекроют участок Московского шоссе

В ночь с 22 на 23 декабря с полуночи до пяти утра в Рязани перекроют участок Московского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

В связи с реконструкцией воздушной линии и монтажа проводов между домами 14а и 16а будет закрыто движение на отрезке от остановки общественного транспорта «Дом книги» до остановки «Таможня».

Администрация обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, что рядом с бывшим «Домом книги» (Московское шоссе, 16 лит 1) завершается монтаж новой опоры линии электропередач, стилизованной под гигантский десантный парашют. В компании «Рязаньэнерго» нам сообщили, что конструкция носит, прежде всего, прикладной характер, но при этом является своеобразным арт-объектом.

Так выглядела возводимая опора 15 декабря. Фото: Константин МОГИЛИН

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