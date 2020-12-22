На двоих рязанцев без масок составили административные протоколы

На снимке видно, что мужчина не только находится на остановке без маски, но еще и на ней курит. Оба проступка наказываются штрафом. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

22 декабря на остановках общественного транспорта «Дом художника» и «Поселок Строитель» прошли рейды по соблюдению рязанцами пасочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани совместно с полицейскими провели разъяснительные беседы с 12 рязанцами. В отношении двоих нарушителей были составлены административные протоколы по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она предусматривает наказание в виде штрафа от 15 до 50 тысяч рублей.

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