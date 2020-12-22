В кабине машины на рязанской АЗС обнаружили труп водителя

21 декабря в Рязани на автостоянке АЗС «ЭкоГаз» в кабине автомобиля обнаружили труп 58-летнего водителя-экспедитора.
Известно, что к настоящему времени в следственные органы СУ СК России по Рязанской области материалы не поступали, но, возможно, и не поступят – на теле мужчины не было видимых следов криминального характера.
Как бы там ни было, государственная инспекция труда Нижегородской области заявила, что взяла на контроль ход проверки. Все дело в том, что водитель работал в нижегородском филиале ООО «ИТЕКО Россия».
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