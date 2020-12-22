В рязанской поликлинике №4 началась запись на вакцинацию от коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В поликлинике рязанской больницы №4 началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. Для прививки будет использована вакцина «Гам-КОВИД-Вак».
Отметим, что вакцинации подлежат не все, а только определенные категории граждан:
- медицинские работники;
- учителя, воспитатели и другие работники образовательных учреждений;
- полицейские;
- водители и кондукторы, продавцы, сотрудники гостиниц и парикмахерских, а также химчисток, банков, охранных предприятий;
- сотрудники органов социальной защиты населения.
«Приглашаем лиц от 18 до 60 лет, проживающих на территории обслуживания поликлиники», - говорится в сообщении.
Стало известно, где в Рязани можно вакцинироваться от коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КУДА ЗВОНИТЬ?
Записаться на вакцинацию от коронвируса в Рязани можно по телефонам:
- (4912) 44-88-30 — с 09:00 до 14:00;
- 8 (929) 673-44-59 — с 09:00 до 19:00;
- 8 (903) 640-20-78 — с 09:00 до 19:00.
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