В рязанской поликлинике №4 началась запись на вакцинацию от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поликлинике рязанской больницы №4 началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. Для прививки будет использована вакцина «Гам-КОВИД-Вак».

Отметим, что вакцинации подлежат не все, а только определенные категории граждан:

- медицинские работники;

- учителя, воспитатели и другие работники образовательных учреждений;

- полицейские;

- водители и кондукторы, продавцы, сотрудники гостиниц и парикмахерских, а также химчисток, банков, охранных предприятий;

- сотрудники органов социальной защиты населения.

«Приглашаем лиц от 18 до 60 лет, проживающих на территории обслуживания поликлиники», - говорится в сообщении.

Стало известно, где в Рязани можно вакцинироваться от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУДА ЗВОНИТЬ?

Записаться на вакцинацию от коронвируса в Рязани можно по телефонам:

- (4912) 44-88-30 — с 09:00 до 14:00;

- 8 (929) 673-44-59 — с 09:00 до 19:00;

- 8 (903) 640-20-78 — с 09:00 до 19:00.

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